Ebru Şallı: Kandırılmadım, inandım

Magazin - 21 Temmuz 2017 09:23

Pazartesi gününden bu yana Ebru Şallı’nın evli bir işadamı olan Uğur Akkuş’la yaşadığı ilişki konuşuluyor. Eski manken Ebru Şallı nasıl “Evet” dediğini ve neden evli bir insanla ilişkiye başladığını HaberTürk'ten Esin Övet'e anlattı.‘KÂĞIT ÜZERİNDE SÜREN BİR EVLİLİK’- Ebru şu an neredesin?Şu an evdeyim, annemle birlikteyim.- Durumlar buraya nasıl geldi?Kim ister böyle olmasını? Hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak istemez. Anlatamayacak kadar üzgünüm. Hiç uyumuyorum, hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Ailem de çok üzgün. Şu an annem yanımda, ağlıyoruz sürekli. Babam hastanede. Genelde hep dimdik durdum, beni hep pozitif gördünüz ama şu an gerçekten iyi değilim.- Ortada bir evlilik ve çocuklar var...Esin hangi kadın evli olduğunu bile bile böyle bir yola çıkar? Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Kâğıt üzerinde evli ama aslında 3 yıl önce bitmiş bir evlilik var ortada. 2 çocuğu olduğunu biliyordum. 3 yıldır boşanmaya çalıştığını, davaların hepsini gördüm. Zaten tek başına yaşıyor. Onu da gördüm. 3 aydır da onu tanımaya çalışıyorum. Ayrıca doğru, dürüst bir insan. Beni hiç kandırmadı. Ben bunu gördüm, inandım...‘Dava sürecinde detayları anlatamam’- Tanıştığın andan itibaren seni kandırmadı, öyle mi diyorsun?Evet biliyordum. Ama tabii kâğıt üzerinde süren bir evlilik var. Dava sürecinde olduğu için neden inandığımın, güvendiğimin detaylarını anlatamıyorum. Zaten beni aşan bir durum. Karışamam, anlatamam. Bana asla yakışmaz. Bunların konuşulması bile mahvediyor beni.- Nerede tanıştınız?Arkadaş ortamında.- Seninle tanıştığı an evli olduğunu söyledi mi?Hayır, daha çok iş konuştuk. Benim yapmış olduğum işlerle ilgili sohbetler oldu. Sonra olay ilerledi. Ardından da açıldı, her şeyi detaylı bir şekilde anlattı.‘NE ÇOCUK NE DE EVLİLİK PEŞİNDEYİM’- Kendisini daha önceden tanıyor muydun?Hayır. Ünlü bir insan değil, olmak da istemiyor. İşinde gücünde, normal bir insan. Herkesin başına gelebilir. 3 yıldır boşanmaya çalıştığını ispatladı. Ben kandırılmadım, inandım. Resmi açıdan evli gözüküyor ama ayrı yaşıyorlar. O kadar çok var ki böyle. Bana bunu gösterdi, inanmasam bile bile 2 çocuk annesi olarak neden gireyim? Böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ne çocuk ne de evlilik peşindeyim, ben bunları bitirdim çok şükür. Bir insana inandım, güvendim. Ben sevgi insanıyım, sevginin peşindeyim. Bulduk birbirimizi. Onun da 2 çocuğu var, benim de. “Anlar beni” diye düşündüm. “Neden olmasın?” dedim. Bir yola girdiğim insan böyle çıktı.Bu duyguyu herkes yaşayabilir, “Asla” diyen insanların bile başına gelebilir. Hepimiz insanız. Benim kimseye hiçbir kötü niyetim olmadı, olamaz da. Şimdiye kadar hiç kimseye kötülük yapmadım, hiç kimsenin ilişkisine zarar vermedim. Burada da böyle bir durum var, inanın bana.‘BİRAZ ANLAYIŞ VE SAYGI İSTİYORUM’- Babanın hastanede olduğunu söyledin. Neden?Evet, babam hastanede. Serumla duruyor şu anda. Astım rahatsızlığı var, nefesi tıkanıyor. Şu anda gazetede çıkan asılsız haberler var. Haber kirliliği beni ve ailemi çok etkiliyor. Benim 2 erkek evladım var. Konuşmadığım, ağzımdan çıkmayan, aslı olmayan şeyler yazılıyor. Onların da çocukları var......Bazı şeylerin çok dikkatli yazılıp çizilmesi gerekiyor. Mahkemede süren davalar var. Ben dışarıdan bir kişiyim. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum, hele ki çocukların. Bugün detaylı bir şeyler konuşulmuyorsa çocuklar için, büyüdüklerinde zarar görmemeleri için. O yüzden bazı durumlara dahil olamam. Sadece kendi adıma bunca zamandır beni tanıyan insanlardan biraz anlayış ve saygı istiyorum. Çünkü ben kimseye kötülük yapmadım.Kaynak:haberturk.com