Model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan o fotoğraf hakkında konuştu. Mağdur olduğunu söyleyen Ebru Şallı "Hukuki açıdan gereken her şeyi başlattık. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.
Ebru Şallı o fotoğraf hakkında ilk kez konuştu!
Ebru Şallı sosyal medyaya düşen fotoğraflar sonrası sessizliğini bozdu.Magazin - 04 Mayıs 2017 16:24
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