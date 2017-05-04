Ebru Şallı o fotoğraf hakkında ilk kez konuştu!

Ebru Şallı sosyal medyaya düşen fotoğraflar sonrası sessizliğini bozdu.

Magazin - 04 Mayıs 2017 16:24
Ebru Şallı o fotoğraf hakkında ilk kez konuştu!
Model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan o fotoğraf hakkında konuştu. Mağdur olduğunu söyleyen Ebru Şallı "Hukuki açıdan gereken her şeyi başlattık. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

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