Ebru Şallı o fotoğraf hakkında ilk kez konuştu!

Magazin - 04 Mayıs 2017 16:24

Model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan o fotoğraf hakkında konuştu. Mağdur olduğunu söyleyen Ebru Şallı "Hukuki açıdan gereken her şeyi başlattık. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.