Ebru Şallı: Sezen'in benim için çok ayrı bir yeri var

Ebru Şallı: Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun çizgi gözlüm!

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar!

Ebru Şallı hakaretleri affetmedi! Savcılığa koştu!

Ebru Şallı: "Ayak izine ölürüm senin ponçiğim benim..."

Gözleri dolan Ebru Şallı konuşmakta zorlandı: "Hayata tutunmaya çalışıyorum"

Muhabirlerle sohbet eden ünlü model, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nde oğlu Pars’ın mezarının başına iki kedi yuvası koyduran Sezen Aksu’ya teşekkür etti.Konuşurken gözleri dolan Şallı, “Sezen’in benim için çok ayrı bir yeri var. Her zaman arayıp destek oluyor” dedi. Dizi teklifleri aldığını da açıklayan Şallı, “Birçok proje geliyor. Bakalım belki olur, ben de ancak kendime geliyorum” dedi. [Kaynak: aksam.com.tr]