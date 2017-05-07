Ebru Şallı ve Harun Tan buluştu!

Önceki akşam bir AVM'de 2013’te boşandığı Harun Tan ile buluşan Ebru Şallı'nın dalgın olması dikkat çekti.

Magazin - 08 Mayıs 2017 08:00
Ebru Şallı ve Harun Tan buluştu!
Ebru Şallı ile 2013’te boşandığı Harun Tan önceki akşam İstinyepark’taki bir mekanda buluştu. Yanlarında modacı Cengiz Abazoğlu da vardı. Ebru Şallı yemekte dalgın ve üzüntülüydü.

Çünkü Arda Turan ile olan cep telefonu mesajlarının hack’lenmesi, kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların sosyal medyaya düşmesi yüzünden zor günler geçiriyor.

Ayrıca sevgilisi Cem Yılmaz’ın yeni aşk bulması da sinirlerini bozdu. Ebru Şallı çıkışta “Harun ve Cengiz akıl hocalarım. Onlarla dertleştim” dedi.

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Bağlantılar: Ebru Şallı, Harun Tan

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