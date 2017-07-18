Ebru Şallı 2 yıl aşk yaşadığı popçu Sinan Akçıl’dan 1.5 yıl önce ayrılmıştı.
2016’da Cem Yılmaz ile bir dargın bir barışık ilişki yaşadı. Bu arada adı futbolcu Arda Turan ile dedikoduya karıştı. Ebru Şallı sonunda aşkı buldu. Yeni sevgilisi ile ilk kez Bodrum-Gündoğan’da görüntülendi.
İPUCU VERMİŞTİ
Lüks bir teknede tatil yapan sevgililer el ele, göz göze, dudak dudağa bir romantizm yaşadı. Ebru Şallı kısa bir süre önce “Yalnızlık nereye kadar? Ben aşkı, el üstünde tutulmayı seviyorum. Belki de bana bunu yaşatan birisi vardır.” demişti. Ebru Şallı sevgilisini sağlıklı içeceklerle detoks programına soktu.
Ebru Şallı sevgilisinden makas aldı, elini hiç bırakmadı.
Kaynak: posta.com.tr
Ebru Şallı yeni sevgilisiyle aşk tatilinde!
Yeni sevgilisi ile ilk kez Bodrum'da görüntülenen Ebru Şallı, lüks bir teknede tatil yaparken sevgililer el ele, göz göze, dudak dudağa bir romantizm yaşadı.Magazin - 18 Temmuz 2017 09:00
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