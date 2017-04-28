Ebru Şallı önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de görüntülendi. Güzel manken sosyal medyaya düşen ve kendisinin olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu. “Fotoğraftaki kişi ben değilim. İki erkek evladım var, çok üzücü bir duruma maruz bırakıldım” diyen Şallı, “Bu olayı büyüten, çarpıtan bazı kişiler var. Kim olduklarını biliyorum ve onları Allah’a havale ediyorum” diye konuştu
Ebru Şallı'dan 'Çıplak fotoğraf' açıklaması!
Ebru Şallı, sosyal medyaya düşen fotoğraflar ile ilgili ilk kez konuştu.Magazin - 28 Nisan 2017 09:19
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ebru Şallı
MAGAZİN HABERLERİ
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (27.04.2017)
- Tuğba Yurt'a eski aşkından ölüm tehdidi!
- Merve, Cem'i çağırıyor!
- Burak Özçivit’i kızdıran Özcan Deniz sorusu
- Tuvana Türkay'dan aşk itirafı!
- Şahika Ercümen, Survivor'dan elendikten sonra ilk kez konuştu
- Cem Yılmaz ve Merve Çağıran aşkı doğrulandı
- Bodrum Masalı'ndan sevindiren haber!
- Eda Taşpınar: Fena hırpalandım
- Diriliş Ertuğrul 86. bölümünde şok gelişme!