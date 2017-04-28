Ebru Şallı'dan 'Çıplak fotoğraf' açıklaması!

Ebru Şallı, sosyal medyaya düşen fotoğraflar ile ilgili ilk kez konuştu.

Magazin - 28 Nisan 2017 09:19
Ebru Şallı'dan 'Çıplak fotoğraf' açıklaması!
Ebru Şallı önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de görüntülendi. Güzel manken sosyal medyaya düşen ve kendisinin olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu. “Fotoğraftaki kişi ben değilim. İki erkek evladım var, çok üzücü bir duruma maruz bırakıldım” diyen Şallı, “Bu olayı büyüten, çarpıtan bazı kişiler var. Kim olduklarını biliyorum ve onları Allah’a havale ediyorum” diye konuştu

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