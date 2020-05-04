Ebru Şallı’dan duygusal paylaşım...

9 yaşındaki oğlu Pars’ı iki hafta önce kaybeden acılı anne Ebru Şallı’dan duygulandıran paylaşım.

04.05.2020 14:32 Magazin

Ebru Şallı’dan duygusal paylaşım... Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenfoma ile savaşını 16 Nisan'da kaybetmişti. Ebru Şallı bugün Instagram hesabından yavrusunu hastaneye getiren anne kedinin fotoğraflarını paylaştı ve üzerine şöyle yazdı:

"Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede."

Şallı'nın bu paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

Harun Tan'ın paylaşımına Ebru Şallı’dan yorum!

Harun Tan'ın paylaşımına Ebru Şallı’dan yorum!




Harun Tan’dan, vefat eden oğlu Pars’a duygusal mesaj

Harun Tan’dan, vefat eden oğlu Pars’a duygusal mesaj



Acı gerçek ortaya çıktı! Ebru Şallı, Pars'ı yaşatmak için...

Acı gerçek ortaya çıktı! Ebru Şallı, Pars'ı yaşatmak için...
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: