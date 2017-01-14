Ebru Şallı'dan şaşırtan açıklama!

Ebru Şallı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin düzenlediğ gecceye katılarak derneğe destek oldu.

Magazin - 14 Ocak 2017 17:25
Ebru Şallı'dan şaşırtan açıklama!
Magazin gazetecileriyle de kısa bir sohbet gerçekleştiren Ebru Şallı soruları yanıtladı. Ebru Şallı özel hayatıyla ilgili sorular sorulunca "Aşk hayatını hiç konuşmayalım, burada daha ciddi konular var" diyerek geçiştirmek istedi. Fakat gazeteciler "Sevgiliniz var mı?" şeklinde sorular sorunca "Sürekli sevgililerimi soruyorsunuz, iki aşk arasında kaldım" diyerek kahkahayı bastı.

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Bağlantılar: Ebru Şallı

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