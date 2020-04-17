Ebru Şallı'nın acı günü... Oğlu Pars hayatını kaybetti

Lenfoma nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir?

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.Pars, dün gecce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Lenfoma, lenfatik sistem kanseridir. Lenfatik sistem ise tüm vücutta bulunan ve mikroplarla savaşan beyaz kan hücrelerini üreten ve depolayan sistemdir. Lenfoma oluştuğunda beyaz kan hücreleri kontrolsüz çoğalmakta ve lenf nodlarında şişmeye yol açmaktadır. Lenfoma; genel olarak gençlerde ve daha nadir olarak görülen Hodgkin lenfoması ile yaşlılarda ve daha sık görülen Hodgkin dışı lenfoma olarak ikiye ayrılır. Bu farklılıklar yüzünden de farklı tedavi yaklaşımları vardır. Hodgkin dışı lenfoma ABD’de en sık görülen 5., Türkiye’de ise en sık görülen 10. kanser tipi olarak belirtiliyor. Afrika ülkelerinde görülen bir tipi mikrobik olmakla birlikte kalan türler en sık bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç alan organ nakli hastaları ve bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıkları olan (örn. AIDS) kişilerde görülüyor. Tüm lenfoma hastaları içinde bunlar küçük bir grubu oluşturuyor. Kalan büyük çoğunluk için lenfomayı oluşturan sebep bilinmiyor. Bazı lenfoma türleri iyileşme sürelerinde dalgalı bir seyir izliyor ancak özellikle agresif olanlarda bir süre sonra kitle basısı ya da kan elemanlarının yapıldığı kemik iliğinin lenfoma hücrelerince işgaline bağlı sıkıntılar yaşanabiliyor.