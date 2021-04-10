Ebru Şallı'nın bakım sırları! "Her ay hamama giderdim..."

“Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” canlı yayın programının bu haftaki konuğu Ebru Şallı oldu. İlk kez canlı yayın yaptığını söyleyerek sohbete başlayan Şallı, çok yakında Youtube kanalı açmaya hazırlandığını ve bunun için de çok heyecanlı olduğunu belirtti. Şallı: “17 - 18 yaşından bu yana çalışıyorum. Pilates DVD’leri, yemek kitapları, spor kıyafetleri derken büyük bir birikimim var. 3 yıl önce tüm çalışmalarımı Ebru Şallı markası altında topladım. Eşim Uğur Akkuş ile de bu sayede tanıştık zaten. Tüm bu birikimimi paylaşmayı çok özledim. Youtube ile tekrardan geri dönüş yapacağım. Bölgesel egzersizler, pratik tarifler gibi kısa videolar çekmeye başladım. Aynı zamanda yeni kitabımı da çok yakında yayınlamış olacağım” dedi.Canlı yayında bakım sırlarına da değinen Şallı: “Ben küçüklüğümden beri cilt ve el - ayak bakımına çok önem veririm. Pandemi öncesinde her ay hamama giderdim. Bir de ben çok su içiyorum ve sağlıklı besleniyorum. İçten gelen güzelliğe inanan bir insan olarak bol su içmenin ve sağlıklı beslenmenin hep faydasını gördüm” dedi.Podyumda başına gelen talihsiz olaylardan bahseden Şallı, “Uzun yıllar önce mayo defilesine çıkmıştım. Ayakkabı ayağıma büyük geldiğinden podyuma adımımı atar atmaz yüz üstü yere yapıştım. Çoğu kişi bilmez ama benim en güldüğüm anılarımdan biridir” derken, ekranları çok özlediğini de sözlerine ekledi. Bu zamana kadar tüm televizyon projelerini kendisinin kanallara götürdüğünü belirten Şallı, kadınların cesur olması gerektiğini söyledi.