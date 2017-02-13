Dillere destan güzelliği ile çok konuşulan Ebru Şallı'nın bakım sırrı ortaya çıktı. 40 yaşında olmasına rağmen 20'lik mankenlere taş çıkartan Ebru Şallı'nın iksirinin ev yapımı turşu olduğu öğrenildi. İki çocuk annesi Şallı, hiçbir katkı maddesi içermeyen organik sebzelerden yaptığı turşular sayesinde cildinin pırıl pırıl olduğunu söyledi.
Ebru Şallı'nın güzellik sırrı ortaya çıktı
Ebru Şallı nasıl genç kalıyor? Sırrı ortaya çıktı!Magazin - 13 Şubat 2017 17:10
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