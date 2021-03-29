Ebru Şallı'nın Maldivler tatilinden yeni paylaşım..

Ebru Şallı ile 2013'te boşandığı Harun Tan'ın oğlu Pars Tan, geçtiğimiz yıl lenfoma kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. O tarihten itibaren oldukça zor zamanlar geçiren Ebru Şallı'nın en büyük destekçisi yine eşi Uğur Akkuş oldu.İşi için Umman'a giden Akkuş'un yanında eşi de vardı. Ünlü iş insanı Umman'da eşine bir sürpriz yapmak istedi, deniz uçağı ile Şallı'yı Maldivler'e götürdü.Şallı ise eşiyle birlikte tatilin tadını çıkarttı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların altına ise binlerce beğeni geldi. Sosyal medya kullanıcıları; "Biz izlemeye gelmişiz bu dünyaya", "İzledikçe kendimi orada hissettim" şeklinde yorumlar yaptı.