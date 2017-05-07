Ebru Şallı psikolojik tedavi mi görüyor?

Magazin - 07 Mayıs 2017 14:00

Ebru Şallı o fotoğraf hakkında ilk kez konuştu!

Podyumda yıldızlar geçidi!

Ebru Şallı'dan 'Çıplak fotoğraf' açıklaması!

Son iki haftada Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çırılçıplak fotoğraflar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Geceleri uyuyamayan, sürekli ağlayan Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı.Ebru Şallı’nın, Barcelona’da oynayan milli futbolcu Arda Turan ile olan mesajları Kasım 2016’da deşifre olmuş, günlerce konuşulmuştu. İki haftadır da Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çırılçıplak fotoğraflar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ebru Şallı “O kişi ben değilim. Birileri canımı acıtmaya çalışıyor. Üstelik bunlar kadın. Onları Allah’a havale ediyorum” dedi.Ancak seksi mankenin sinirleri alt üst oldu. Geceleri uyuyamayan, sürekli ağlayan Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı. En büyük destekçisi de Temmuz 2013’te boşandığı iki oğlunun babası Harun Tan oldu. Eski eş, ‘Anneler Günü’ şerefine çocukları ve Ebru Şallı’yı kısa bir moral tatiline götürecek.KAYNAK: posta.com.tr