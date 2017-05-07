Ebru Şallı psikolojik tedavi mi görüyor?

Son iki haftada ortaya çıkan ve Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çırılçıplak fotoğraflar ünlü ismin psikolojisini darmadağın etti.

Magazin - 07 Mayıs 2017 14:00
Son iki haftada Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çırılçıplak fotoğraflar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Geceleri uyuyamayan, sürekli ağlayan Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı.

Ebru Şallı o fotoğraf hakkında ilk kez konuştu!

Ebru Şallı o fotoğraf hakkında ilk kez konuştu!



Ebru Şallı’nın, Barcelona’da oynayan milli futbolcu Arda Turan ile olan mesajları Kasım 2016’da deşifre olmuş, günlerce konuşulmuştu. İki haftadır da Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen çırılçıplak fotoğraflar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ebru Şallı “O kişi ben değilim. Birileri canımı acıtmaya çalışıyor. Üstelik bunlar kadın. Onları Allah’a havale ediyorum” dedi.

Podyumda yıldızlar geçidi!

Podyumda yıldızlar geçidi!



ESKİ EŞTEN DESTEK

Ancak seksi mankenin sinirleri alt üst oldu. Geceleri uyuyamayan, sürekli ağlayan Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı. En büyük destekçisi de Temmuz 2013’te boşandığı iki oğlunun babası Harun Tan oldu. Eski eş, ‘Anneler Günü’ şerefine çocukları ve Ebru Şallı’yı kısa bir moral tatiline götürecek.

Ebru Şallı'dan 'Çıplak fotoğraf' açıklaması!

Ebru Şallı'dan 'Çıplak fotoğraf' açıklaması!



KAYNAK: posta.com.tr
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