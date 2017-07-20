Ebru Şallı’nın Bodrum’da el ele görüntülendiği kişinin evli ve iki çocuk babası Uğur Akkuş olduğunun ortaya çıkması üzerine işadamının eşi Gonca Derin Akkuş, boşanma davası açacağını açıklamıştı.
Gelişmeler üzerine Akkuş ve Şallı ortak bir basın açıklaması yaptı. İkili üç aydır seviyeli, dürüst, doğru, saygılı bir ilişki içinde olduklarını belirtip ekledi:
‘EVLİLİĞİMİZ ÜÇ YIL ÖNCE BİTMİŞTİ’
“Her şey açık ve ortada. Kimse kimseyi kandırmadığı gibi bir dava süreci olduğu için insanların özel hayatını etkilememek ve evlilik kurumuna duyduğumuz saygıdan dolayı zamanı gelince gereken detayları konuşmayı uygun görüyoruz.
Ancak üç yıl önce biten bir evlilik ve boşanma süreci olduğu için detayların fazla konuşulmamasını ümit ediyoruz.”
‘İki aylık hamileyim’
Gonca Derin Akkuş, fotoğrafları gazetede görünce boşanacağını açıklamıştı. Akkuş, dün yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:
“İki aylık hamileyim. Bugün doktordan randevu aldım, bebeği aldıracağım. Hamile olduğumu eşim bilmiyor, ona sürpriz olacaktı. Bu kadar olayın üzerine bu bebeği artık doğuramam.”
Kaynak:haberturk.com
Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş açıkladı: 9 haftalık hamileyim
Ebru Şallı ile evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkan sevgilisi Uğur Akkuş, ortak basın açıklaması yapıp ilişkilerinin arkasında durdu.Magazin - 20 Temmuz 2017 09:30
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