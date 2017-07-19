Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi evli çıktı, Gonca Derin Akkuş konuştu!

Magazin - 19 Temmuz 2017 10:46

Ebru Şallı, iki gün önce Bodrum’da yeni sevgilisiyle objektife takıldı. Yanındaki kişinin, bir süredir görüştüğü yatırım danışmanı Uğur Akkuş olduğu belirlendi. Akkuş’un evli ve iki çocuk babası olduğu da öğrenildi. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Uğur Akkuş’un eşi Gonca Derin Akkuş, 10 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığını açıkladı.İlişkiyi gazetelerden öğrendiğini söyleyen Gonca Derin Akkuş şunları anlattı: “Büyük bir şok yaşadım. Serumla ayaktayım. Teknedeki hallerini gördünüz boşanacağım. Geçen sene bu zamanlar darptan dolayı boşanma davası açmıştım. Kendisinin öfke kontrol problemi var. Bana tedavi olacağını ve bir daha yapmayacağını söylediği için affettim ve barıştık. Dün akşam mesajlaştık biz tatildeyiz yanımıza geleceğini söyledi. Sabah bu oldu. Aradı kendisine tuzak kurulduğunu söyledi. Tuzak gibi görünmüyor ki. El ele kol kola tuzak nasıl olsun. Altından muhtemelen ticari bir şeyler çıkacak. Reklam olsun diye mi böyle bir aptallık yaptı bilmiyorum. Kadın belki aşk vardır diye düşünüyordur evli olduğunu da bilmeyebilir. Ortada aldatma var, boşanacağım.”Kaynak:hurriyet.com.tr