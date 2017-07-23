Ebru Şallı'ya eski eşten uyarı!

Magazin - 23 Temmuz 2017 11:00

Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş'un evli, 2 çocuk babası olduğu, eşinin bir bebek daha beklediği ortaya çıkmıştı. Ebru Şallı'nın eski kocası Harun Tan ''özel hayatına karışamam, istediğini yaşa. Ama 2 çocuk annesi olduğunu unutma'' dedi.Ebru Şallı geçen hafta Bodrum’da sevgilisi Uğur Akkuş ile görüntülenmişti. Uğur Akkuş’un evli ve iki çocuk babası olduğu, eşi Gonca Akkuş’un bebek beklediği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aldatılan eş “10 yıllık evlilik bitiyor, boşanıyoruz. Artık doğuramam. Bebeğimi aldıracağım” açıklaması yaptı. Ebru Şallı “Uğur’un evliliği sadece kağıt üstünde. Biz üç aydır seviyeli bir ilişki yaşıyoruz” dedi. Tüm bunlar üzerine Ebru Şallı’nın eski kocası, iki oğlunun babası Harun Tan çıldırdı!İddiaya göre; Harun Tan eşi Ebru Şallı’yı telefonla arayıp şunları söyledi: “Özel hayatına karışamam, istediğini yaşa. Ama unutma; iki çocuğumuz var. Her şeyden önce onları düşünmek zorundasın. Yaşadığın ilişkinin oğullarıma zarar vermesine asla göz yummam.”Ebru Şallı işte bu sebeple sevgilisi Uğur Akkuş’a “Boşanma işlemlerini hızlandır, imajım zedeleniyor” diye baskı yapmaya başladı. Gonca-Uğur Akkuş'un 2 çocuğu var.Kaynak: Pazar Postası