Ebru Şallı'ya 'İkinci kadın' davası

Magazin - 24 Temmuz 2017 09:36

Ünlü manken Ebru Şallı, geçtiğimiz hafta evli ve iki çocuk babası Uğur Akkuş ile Bodrum'da teknede görüntülenmiş, bu olayın ardından hem Şallı, hem de Uğur Akkuş'un 10 yıllık eşi Gonca Akkuş, özel çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Akkuş'la üç aydır birlikte olan Şallı, "Uğur'un evli olduğunu biliyordum ancak Uğur, üç yıldır eşinden ayrılmaya çalışıyordu. Açılmış davaların hepsini de gördüm. Hatta evlerini bile ayırmışlardı" diye konuşmuştu.Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; ihanetle sarsılan Gonca Akkuş, Şallı'nın yaptığı bu itirafın ardından ünlü mankene 'ikinci kadın' davası açmaya hazırlanıyor. Akkuş, önceki gün avukatına talimat vererek, evli olduğunu bilerek eşiyle ilişki yaşayan Şallı'ya tazminat davası açılmasını istedi.'DARP DIŞINDA DAVAMIZ YOK'Öte yandan aldatılan eş Gonca Akkuş, Ebru Şallı'nın "Üç yıldır boşanma davaları devam ediyordu" açıklamasına karşılık ise "Uğur'a iki kez boşanma davası açmıştım ama sonra barıştık. Şu an darp dışında süren bir davamız yok ama yeni davalar açacağız" demişti. Akkuş; eşinin Ebru Şallı ile birlikte olduğunu gazetelerden öğrenip büyük şok geçirdiğini ve karnındaki dokuz haftalık bebeğini yaşanan olaylar yüzünden aldırmak zorunda kaldığını söylemişti. Özel açıklamalar yapan Gonca Akkuş, şöyle konuşmuştu: "Boşanma davası diye bir şey söz konusu değil. Bir dava varsa, o da darp davasıdır; onu da ben açtım. Eşim benden çocuk istiyordu. Hamile olduğumu bilmiyordu ama bu planlı bir hamilelikti, yani hamile kalma ihtimalimi biliyordu. Daha önce yedi aylık bir erkek, altı aylık bir kız çocuğumuz hamilelik sürecinde vefat etti. Onların ceninlerini eşim gömdü. Biz böyle duygusal bir evlilik süreci geçirdik. Eşim bu konuda çok hassastır; sürekli çocuklarımızın mezarına gider. Ebru Şallı ile birlikteliğini öğrendikten sonra kullandığım ilaçlar yüzünden bebeğimi zorunlu olarak aldırmam gerekti. Çocuk aldırmak yasak ama ben mecbur kaldım. Haber gazetelerde çıkınca, operasyonu gerçekleştiren klinikle sorun yaşadım." Akkuş ayrıca Şallı'nın eşiyle parası için birlikte olduğunu söyleyip şöyle konuşmuştu: "Tasavvuf edebiyatı master'ı yapıyorum Üsküdar Üniversitesi'nde. Herhangi bir işim yok. Eşimle birlikte ortak gelirlerimiz var. Reklam gibi bir amacım olamaz çünkü benim bunu kullanacak bir mecram ya da mesleğim yok. Bu saatten sonra Uğur geri gelse de evliliğimiz bitti. Aşk zaten yoktu. Ebru Şallı, mal varlığı için eşimle birlikte. Parası olmasa onun yüzüne bile bakmaz. Ancak ne yazık ki Uğur'un malvarlığı şu an mahkeme kararıyla tedbir altında. Parasını hiçbir şekilde kullanamıyor. Hatta Bodrum'a gitmeden önce benden para istedi. Eşi olduğum için kendi hesabımdan ona yüklü bir miktar para yolladım. Ne acı ki o parayla tekne kiralayıp Ebru Şallı ile o pozları verdi.EBRU ŞALLI'YA ŞANTAJ ŞOKUEvli bir erkekle yaşadığı ilişkinin yankıları devam ederken Ebru Şallı, yeni bir gelişmeyle daha sarsıldı. Şallı, fotoşopla sahte olarak tasarlanan fotoğraflarını basına vermekle tehdit eden kişiden şikayetçi olsa da, şantajcının kimliği tespit edilmedi. Şallı, savcılıktan eli boş döndü. Olay, geçtiğimiz Nisan ayında meydana geldi. Şallı'yı medya sektöründen tanınmış bazı isimler arayarak, ellerinde özel fotoğrafların olduğunu ve bunları gazeteye vermeme karşılığında para istediklerini kaydetti. 21 Nisan günü savcılığa başvuran Şallı, bu kişiden şikayetçi oldu. Savcılık tarafından Şallı'nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, ünlü mankeni arayan kişinin, sahte isim kullandığı tespit edildi. Ünlü manken, kendisine gönderilen fotoğrafları savcılığa delil olarak sunarken, gazete ve internet sitelerine verilmek üzere kendisine gönderilen bu fotoğraflarla şantaja maruz kaldığını anlattı.TAKİPSİZLİK ÇIKTIYürütülen soruşturmada şüpheli tarafın kimliğinin tespit edilemediği belirtilirken Şallı'nın delil olarak sunduğu fotoğrafların, özel hayatını ihlal edecek nitelikte bir görüntü olmadığı belirtildi. Suça konu fotoğrafların Şallı'ya ait olmadığını ileri süren savcılık, dosyayı takipsizlikle sonuçlandırdı.Kaynak:sabah.com.tr