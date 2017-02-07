Pilatesin yanı sıra son dönemde aşk hayatıyla gündemde olan manken Ebru Şallı, IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na gelirken bir giyim firması tarafından kendisi için özel tasarlanan göğüs ve sırt dekolteli sarı elbisesini giydi.
'14 Şubat Sevgililer Günü' için mesaj veren Şallı, kadınlardan o gün kırmızı giymelerini önererek, "Sevgililer günü anlamlıdır. Güzel giyinmek önemlidir. Karşınızdakine verdiğiniz değeri gösterir. Benim için sevgililer gününde kırmızı giyilir" dedi. İzmirli kadınların modayı yakından takip ettiğini ve çok güzel giyindiğini söyleyen Şallı, "İzmir'in kadınları çok güzel ve bakımlı" diye konuştu.
Ebru Şallı'dan 'Sevgililer Günü' tüyosu
Son dönemde aşkları ile gündeme gelen Ebru Şallı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 11'nci kez düzenlediği IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na katıldı. Şallı, bir abiye giyim firmasının kendisi için özel tasarladığı göğüs ve sırt dekolteli sarı kıyafeti tanıttı.Magazin - 07 Şubat 2017 17:34
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