Ebru Şallı'dan 'Sevgililer Günü' tüyosu

Magazin - 07 Şubat 2017 17:34

Pilatesin yanı sıra son dönemde aşk hayatıyla gündemde olan manken Ebru Şallı, IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na gelirken bir giyim firması tarafından kendisi için özel tasarlanan göğüs ve sırt dekolteli sarı elbisesini giydi.'14 Şubat Sevgililer Günü' için mesaj veren Şallı, kadınlardan o gün kırmızı giymelerini önererek, "Sevgililer günü anlamlıdır. Güzel giyinmek önemlidir. Karşınızdakine verdiğiniz değeri gösterir. Benim için sevgililer gününde kırmızı giyilir" dedi. İzmirli kadınların modayı yakından takip ettiğini ve çok güzel giyindiğini söyleyen Şallı, "İzmir'in kadınları çok güzel ve bakımlı" diye konuştu.