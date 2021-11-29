Manken ve sunucu Ebru Şallı'nın acı günü... Lenfoma (lenf kanseri) nedeniyle oğlu Pars’ı 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Şallı'nın Bodrum'da yaşayan babası hayatını kaybetti. Bodrum Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasının ölüm haberini alınca yıkılan Şallı, cenaze töreni için Bodrum'a gitti.
Ebru Şallı oğlu Pars’ı 16 Nisan 2020'de kaybetmişti.
Ebru Şallı'yı yıkan ölüm!
Ebru Şallı'yı kahreden bir büyük acı daha... Ebru Şallı'nın kanser tedavisi gören babası hayatını kaybetti!
29.11.2021 14:45 Magazin