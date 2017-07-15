Ebru Şancı'dan bakıcılara servet!

Magazin - 16 Temmuz 2017 05:15

2015 yılınca futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı 2016 yılının ekim ayında ise anne olmuştu. İkizleri Ceylin ve Mila'yı dünyaya getiren Ebru Şancı bakıcılardan dert yandı. Şancı "Bakıcılara verdiğim parayla mağaza açardım. İki dadıya aylık 10 bin lira ödüyorum. Yine de dayanamıyor kaçıyorlar" açıklamasında bulundu.