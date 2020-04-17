Ebru Yaşar canlı yayında istek saati yaptı

Ebru Yaşar müzisyen arkadaşları Tarık İster ve Melda Gürbey ile birlikte İnstagram canlı yayınında hayranlarından gelen istekleri seslendirdi. Ebru Yaşar ayrıca dinlenme rekoruna koşan son şarkısı ‘Kalmam’ın Aküstik versiyonunu Bilal Sonses ile hazırladıkları müjdesini de yayında verdi.