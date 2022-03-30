Ebru Yaşar ikinci kez ameliyat oldu!

Zaman zaman ağrıları şiddetlenen Ebru Yaşar, ilk ameliyatında dizinin tedavisinde uygulanan tellerin çıkarılması için doktorunun tavsiyesiyle bugün bir kez daha özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Başarılı sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.