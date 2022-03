Ebru Yaşar: Kıyas kabul etmiyorum

Türk müziğinin güçlü yorumcularından Ebru Yaşar, bir halı firmasının reklam yüzü oldu. Son dönemde sanatçıların çok konuşulan sahne kıyafetleri sorulan Ebru Yaşar, “Hiç polemik istemiyorum arkadaşlar. Polemiklere dahil olmak istemiyorum” dedi.Popçuların arabesk şarkları seslendirmesi ile ilgili konuşan Ebru Yaşar, "Arabesk ölmez... Arabesk türküler, sanat müziği bu ülkenin topraklarında var. Eninde sonunda herkes arabeskçi olacak arkadaşlar. Görüyoruz, söylemeyen çalışan arkadaşların bile denemeleri var. Okumaya çalışıyorlar. Önemli olan şarkı söyleyebilmek. Bir tarzda sesiniz iyi gidiyordur ama her tarzda iyi gidecek diye bir şey yoktur. Bazı şarkıları daha iyi söyleyebilirsiniz, bazılarını söyleyemeyebilirsiniz. Halk zaten bunun kararını veriyor." açıklamasını yaptı.Gülşen’in, Bergen’e Saygı Albümü’ndeki ‘Sen Affetsen’ yorumu hakkında, “Güzel, fena değil, kendince yorumlamış. Ben özel bir şey söyleyemem. O şarkıyı okuyalı on sene oldu. Beni şarkıyı keşfettim, albümde söyledim. Bu şarkıyı yapımcılar yeni keşeffetti. Ben orada kıyas kabul etmiyorum. Şarkılar konusunda her zaman öncü olduğumu söylüyorum” dedi.