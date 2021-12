Ebru Yaşar: Normal daire ayarlamıştık, villaya geçeceğiz

2021'de İstanbul’da son sahnesini alan Ebru Yaşar’a, bu yıl en çok sahne programı yapan isimlerden olduğu hatırlatılınca, “Çok şükür diyorum, çok teşekkür ederim. İnsanların göstermiş olduğu ilgi ile bütün çıktığımız mekanlar hınca hınç doluyor. Onlara layık olabiliyorsak, güzel sahneler yapabiliyorsak ne mutlu. Her hafta sonu mutlaka işlerimiz var. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.Yeni düet, ‘İçime Ata Ata’ ile dikkat çeken Yaşar, "Çok mutluyuz. Sevileceğini, etki yapacağını biliyorduk. Ama dünya listelerine girecek kadar büyük ölçüde oldu. Demek ki insanların içine atmış olduğu ne kadar çok şeyler varmış. Hepimiz ne kadar çok şey içimize atıyormuşuz. Hep beraber ‘İçime Ata Ata’yı söyleyerek içimizi döktük. Öyle bir şarkı oldu. Biz şarkılarımızda ruhlara dokunmaya çalışıyoruz. İlk defa bu akşam söyleyeceğim" şeklinde konuştu.2021 yılının nasıl geçtiği sorulan Yaşar, "Benim için çok güzel geçti, her anlamda çok güzeldi. Ufak tefek aksaklıklar hastalıklar oldu. Onun dışında öncelikle tüm dünyaya bir an önce koranavirüsten kurtulmayı diliyorum, sağlıklı olmayı diliyorum. Sonra da ekonomimizin tez zamanda çok normal hale gelmesini diliyorum. İnşallah yeni yılda hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam etmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce ödüllerini koymak için bir ev yaptırdığını söyleyen Yaşar, "Yeni ödüller için yeni bir alan düşünüyor musunuz?" sorusuna, “Valla normal daire ayarlamıştık. Villaya geçeceğiz” diyerek espri yaptı.2022’den beklentilerini açıklayan ünlü şarkıcı, "Herkes için sağlık diliyorum. Memleket için, şahsım için, çocuklarım için sağlık sıhhat diliyorum. Ondan sonra da çalışmaya devam. Bizler böyle güzel şarkılar söyleyeceğiz. İnsanlar gelip dinleyecekler. Birbirimize moral vereceğiz, en önemlisi bu" dedi.Yılbaşı mesajı da vermeyi ihmal etmeyen Yaşar, "Herkese mutlu yıllar diliyorum, herkesin yeni yılı kutluyorum. Herkesin gönlüne göre olsun. Umudumuzu kaybetmeyelim. Umut bu dünyadaki en önemli ve en güzel şey. Umut ettiğimiz yaşıyoruz ve hayallerimizin peşinde koşmaya devam edelim" diyerek sözlerini tamamladı.