Ebru Yaşar, Sevgililer Günü'nde anne oldu!

Ebru Yaşar 2015 yılında işadamı Necat Gülseven’le evlenmişti.

Magazin - 15 Şubat 2017 10:08
Ebru Yaşar, Sevgililer Günü'nde anne oldu!
Ünlü şarkıcı Sevgililer Günü'nde ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Çiftin ikizlerinden biri erkek diğeri ise kız. Ebru Yaşar ve Necat Gülseven, saat 08.17’de doğan kızlarına Ebrusu, 08.18’de dünyaya gelen oğullarına da Hasan Poyraz ismini verdi.

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