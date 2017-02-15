Ebru Yaşar, Sevgililer Günü'nde anne oldu!

Magazin - 15 Şubat 2017 10:08

Ünlü şarkıcı Sevgililer Günü'nde ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Çiftin ikizlerinden biri erkek diğeri ise kız. Ebru Yaşar ve Necat Gülseven, saat 08.17’de doğan kızlarına Ebrusu, 08.18’de dünyaya gelen oğullarına da Hasan Poyraz ismini verdi.