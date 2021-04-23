Ebru Yaşar zirveye oturdu

9 Nisan’da piyasaya çıkan ve müzik dünyasında büyük ses getiren albüm, tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde listelerin bir numarasına oturdu.Albüm, İTunes’de en çok satın alınan albümlerde ve Apple Music en çok dinlenen albümlerde 1 numaraya yerleşirken, Spotify Hot Hits Türkiye listesine de girerek büyük bir başarı sağladı.