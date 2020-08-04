Ebru Yaşar'dan bayram sürprizi!

Ebru Yaşar, Orhan Ölmez'in "Su Misali" şarkısını seslendirerek hayranlarına bayram sürprizi yaptı.

04.08.2020 10:48 Magazin

Ebru Yaşar'dan bayram sürprizi! ‘Kalmam’ şarkısı ile dinlenme rekorları kıran ünlü sanatçı Ebru Yaşar, hayranlarının bayramını sürpriz bir şarkı ile kutladı. Yaşar, yorumladığı "Su Misali" şarkısını bayramın 1. günü ilk kez Instagram hesabından yayınlandı. Ünlü yorumcu, paylaşımın altına “Çok sevdiğim Orhan Ölmez şarkısını içimden geldi sizler için seslendirdim. Benden sevenlerime bayram hediyesi olsun. İyi Bayramlar” mesajını yazdı.

İşte Ebru Yaşar'ın o yorumu:
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