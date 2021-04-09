Ebru Yaşar'dan yeni şarkılar...

DMC etiketi ile müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini alan projede Ebru Yaşar, 10 yeni şarkısıyla dinleyicisini selamladı.Ebru Yaşar, albümünün ilk klibini de Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu imzalı 'Yalnız Uyunmaz’' adlı çıkış şarkısına Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekti.2017 yılında çıkardığı ‘Haddinden Fazla’ albümünde çok sayıda hit şarkıya imza atan Ebru Yaşar, ‘Gel de Sevme’ albümünde de herkesin kalbine dokunacak şarkılarının olduğunu söylüyor.