Ece Çeşmioğlu hamile mi?

Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez geçtiğimiz Haziran ayında evlenmişti. . Mutlu ilişkileriyle göz dolduran ünlü çift, son olarak flaş bir haberle gündeme geldi. Ece Çeşmioğlu'nun sosyal medyada yaptığı bir hamle sonrası oyuncu hakkında hamilelik iddiaları ortaya atıldı.tv8'de ekrana gelen '2. Sayfa' isimli magazin programına gelen bir mesajda; Ece Çeşmioğlu'nun çok yakın bir zamanda bir kadın doğum uzmanını takibe aldığı belirtildi. Genç oyuncunun bebek bekleyip beklemediği merak konusu oldu.Sunucular, Çeşmioğlu'nun menajerine bu konuyu sorduklarını ama karşı taraftan hamileliği doğrulayan veya yalanlayan bir yanıt alamadıklarını söylediler.