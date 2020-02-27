Ece Erken ateş püskürdü: "Allah düşmanın bile şereflisini nasip etsin"

Ece Erken öfke kustu! "Bana laf söyleyenlere bakıyorum..."

Ece Erken'in yasak aşkından açıklama geldi!

Ece Erken'den itiraf! Yasak aşkı ortaya çıktı!

Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadığına dair haberler bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Sosyal medya üzerinden de eleştirilen Ece Erken sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programının canlı yayında ateş püskürdü.Ece Erken şöyle konuştu:“Evliliği devam eden ve eşiyle aynı evde yaşayan biri ile değil boşanmaya çalışan biriyle beraberim! Bir dava 10 yıl da sürebilir, 10 yıl mı bekleyeyim? Biri cinsiyetini bilmediğim makyaj yapan biri, biri tape’si olan bir kadın! Beni yargılayan bir tane doğru insan yok. Namus bekçisi değiliz. Aşkın suç olduğunu düşünmüyorum.”