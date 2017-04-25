Ece Erken dolandırıldı!

Ünlü sunucu Ece Erken dolandırıldığını açıkladı.

Magazin - 25 Nisan 2017 13:25
Ece Erken dolandırıldı!
TRT1 ekranlarında program sunan Ece Erken dolandırıldığını iddia ederek kişisel Instgram sayfasından açıklama yapto.

İşte o paylaşım;

"Size benden bir tavsiye...üst komşunuz da olsa, tanıdık da olsa eğer bir mimara evinizi emanet ediyorsanız, bütçeniz belli bile olsa ortada mailleşmeniz bile olsa mimarın yanındaki çalışanlar bile şahit olsa, evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz sizden 2, pardon 3 katı isteyebilir. ‘Gazetelere demeç vereceğim’ diye tehdit edebilir ve mahkemeye verip bu parayı isteyebilir! Aman ha dikkat edin! Mahkeme yanlış karar verebilir ama çok şükür temyize gidebilirsiniz!! Kim kimi dolandırıyorsa Allah onu ıslah etsin!!!! Haram zıkkım olsun alınan fazladan paralar! Ben dolandırıldım. Dikkat edin, siz dolandırılmayın! Sözleşmesiz iş yapmayın. Sahte alınan fazla faturalara dikkat edin aman ha!!! Temyizden sonra o mimarın ismini de açıklayacağım ki dikkat etsin herkes!" ifadelerini kullandı.

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