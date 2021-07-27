Ece Erken olaylı gecceyle ilgili konuştu: Sırtımda bardak kırdılar!

Erken ‘Beyaz Magazin’de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: “2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekana gittik. Saat 20.00’de gittiğimiz mekanda, 23.00’te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce ‘Bu dolandırıcılık değil mi?’ dedi. Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikayetçi olduk.”Sosyal medyada hızla yayılan haberlerde Ece Erken'in kaşının patladığı eşinin de dişlerini kırıldığı iddia edildi. Olay yerine jandarmanın geldiği ve Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun karakola giderek ifade verdiği de öne sürüldü.