Ece Erken savcılığa koştu: Eski eltim beni vurdurtmak istemiş!

Özge Özel ise geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu güzellik merkezinin eski sevgilisi Fatih Sipahi tarafından kurşunlaması olayıyla gündeme gelmişti.
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CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYOR
tv100 kanalında yayınlanan Magazin Hattı’nın haberine göre Ece Erken’in de bu olay nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiği için suç duyurusunda bulduğu belirtildi. Erken, kızgın olduğu eski eltisi Güldeniz Uçar hakkında Instagram hesabından katıldığı bir canlı yayın sohbetinde de ağır sözler sarf etmişti.
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Diğer yandan Güldeniz Uçar da boş durmayarak avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Uçar, “Bana sosyal medyadan korkunç küfür ve hakaretler etti” dediği Erken hakkında, 100 bin TL’lik tazminat ile dava açtı. Uçar ayrıca ünlü sunucu hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı da aldırdı.
Eski elti Uçar, daha önce de canlı yayında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Ece Erken hakkında, 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açmış ve mahkeme Erken’e 1.560 TL adli para cezası vermişti. (Kaynak: aksam.com.tr)
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