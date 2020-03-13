Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz'dan istifa etti!

Geçtiğimiz haftalarda sunucu Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri ile gündem olmuştu. Eleştirilerin odağı olan Ece Erken sunduğu Söylemezsem Olmaz programında bu aşkı doğrulamıştı.Ece Erken açıklamalarının ardından tepkilerin odağı olmuştu. Dün Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde Ece Erken'in Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun araçlarına zarar verdiği görülüyordu. Benan hanım, bu görüntüleri paylaşarak Ece Erken hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurmuştu.Ortaya çıkan bu görüntülerin ardından Ece Erken, sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programından istifa etti. Canlı yayında istifa kararını kendisi açıklayan Erken ardından da programdan ayrıldı. Erken şu açıklamayı yaptı:“Benim için zor bir gecce oldu çünkü söylenenlere ve bilmeden yargılayanlara çok üzüldüm. Allah çok büyük ve çok güveniyorum, gerçekler ortaya çıkacaktır. Ben hiçbir zaman üçüncü şahıs olmadım. İstifa etmem falan istenmedi ama tatile ihtiyacım var.”