Ece Erken veda etti!

Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladığı için bir süredir manşetlerden düşmüyor. Sosyal medyada oldukça tepki çeken hatta sunuculuk yaptığı Beyaz TV'den istifa eden Erken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.Ayrılık kararıyla da çok konuşulan Ece Erken, son olarak sosyal medyaya veda etmeye karar verdi. Kararını oğluyla dans ettiği bir videoyla duyuran Erken, "Sevenlerimize; sağlıklı, iyi ve mutluyuz, diğerleri pek de önemli değil. Doğum günümde görüşmek üzere. Sosyal medyaya girmeyeceğiz bir süre... Bizden sevgiler. Yine baharlar gelecek hepimiz için" mesajını paylaştı.(Kaynak: aksam.com.tr)