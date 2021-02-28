Ece Erken yeni işini sevdi!

'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programından ayrılmasının ardından sessizliğe bürünen Ece Erken ortaya çıktı. Güzel sunucu önceki gün Zincirlikuyu'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yeni hayatında yeni kararlar alan Erken, sarı saçlarına veda etmiş, imajını da değiştirmişti. YouTube kanalında sevenleriyle buluşan Erken, "Keyifli bir süreçten geçiyorum" dedi.Ece Erken, "Şu sıralar sürecin çok başındayız. Ama aldığımız tepkiler ve geri dönüşler açıkçası beni çok mutlu ediyor. Elbette eleştirilerde oluyor fakat yapıcı olduğu ve hakaret içermediği sürece her zaman eleştiriye açık biriyimdir. Genel olarak tepkiler olumlu olduğu içinde çok mutlu ve çok keyifli bir süreç yaşıyorum şu anda." açıklamasında bulundu.