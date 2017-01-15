Ece Erken'den Erhan Çelik çıkışı!

Ece Erken hakkında çıkan "Gülben Ergen ile Erhan Çelik'in boşanma nedeni Ece Erken mi?" haberlerine sert yanıt verdi.

Magazin - 15 Ocak 2017 11:00
Ece Erken'den Erhan Çelik çıkışı!
Gülben Ergen'den aralık ayında boşanan Erhan Çelik'in aynı kanalda çalıştığı Ece Erken'le aşk yaşadığı iddia edildi.

Ece Erken de hakkında çıkan bu dedikodulara ve haberlere sosyal medya hesabından sert yanıt verdi.










Gülben Ergen de Ece Erken'e destek verdi...

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