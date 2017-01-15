Ece Erken'den Erhan Çelik çıkışı!

Magazin - 15 Ocak 2017 11:00

Gülben Ergen'den aralık ayında boşanan Erhan Çelik'in aynı kanalda çalıştığı Ece Erken'le aşk yaşadığı iddia edildi.Ece Erken de hakkında çıkan bu dedikodulara ve haberlere sosyal medya hesabından sert yanıt verdi.Gülben Ergen de Ece Erken'e destek verdi...