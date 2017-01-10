Ece Erken’den 'platonik aşk' haberlerine bir açıklama daha

Magazin - 10 Ocak 2017 20:57

Ece Erken’den ‘Erhan Çelik’e platonik aşk besliyor’ haberlerine yanıt!

Instagram hesabından bir platonik aşk sözü paylaşan Ece Erken'in bu sözü aynı kanalda çalıştığı Erhan Çelik için paylaştığı haberleri bugün basında yer aldı. Habere göre Ece Erken, “Öyle güzel gülüyor ki, başkası görüp âşık olacak diye ödüm kopuyor” şeklinde yaptığı paylaşım Erhan Çelik'e bir mesajdı. Herkes bu mesajın Çelik için olduğu şeklinde yorumlar yaparken Ece Erken, o satırların oğlu Eymen için olduğunu yaptığı yeni bir paylaşımla biraz da sitemli bir ifadeyle duyurdu.Habere çok sinirlenen Erken, hemen yeni bir paylaşımda bulunarak iddialara şu sözlerle yanıt verdi;"Oğluma yazdığım sözü saçma sapan yerlere vurmanız!!! Pessss! Ayıp! Utanın!"Akşam üzeri Özdemir Asaf'a ait "Ama ne olur, sakın bir insanı gönülce, gözce, dilce, ruhça kırmayın." sözünü paylaşan Ece Erken, bu paylaşımın da başka yerlere çekilmesine önlem olarak uzun bir açıklama notu yazarken. Platonik aşk haberlerine bir kez daha yanıt verdi."Önce açıklamalarım; beğendiğim için paylaşıyorum, kimseye ithafen değildir, kimse yoktur, platonik hiç aşk yaşamadım (George Clooney, Brad Pitt dışında) oğluma da yollamıyorum bunu, sadece gezinirken beğendim, paylaşıyorum, hayatımda kimse yok, kafamda da, beni şu dönem kıran, üzen kimse de yok, mutluyum yani. Yeteri kadar açıklayıcı olduysa saçma sapan yalan dolan habere malzeme olmayacaksa şimdi paylaşabilirim, takipçilerime iyi gecceler diyebilirim"