Ece Erken bu iddialara çok sinirlendi ve hemen bir açıklamada bulundu. Gülben Ergen'den boşanan Erhan Çelik'e planotik aşk iddiası ise Ece Erken'in yaptığı bir paylaşıma dayandırıldı. Habere göre Ece Erken, “Öyle güzel gülüyor ki, başkası görüp âşık olacak diye ödüm kopuyor” şeklinde yaptığı paylaşım Erhan Çelik'e bir mesajdı. Herkes bu mesajın Çelik için olduğu şeklinde yorumlar yaparken Ece Erken, o satırların oğlu Eymen için olduğunu yaptığı yeni bir paylaşımla biraz da sitemli bir ifadeyle duyurdu.
Ece Erken’den ‘Erhan Çelik’e platonik aşk besliyor’ haberlerine yanıt!
Ece Erken'in aynı kanalda çalıştığı Erhan Çelik'e planotik aşık olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.Dedikodu - 10 Ocak 2017 13:17
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