Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na veda: Tabuta sarılarak ağladı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ece Erken, İstanbul Bakırköy'de önceki gecce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü

28.01.2022 16:39 Magazin

Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na veda: Tabuta sarılarak ağladı! İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken ilk kez görüntülendi

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken ilk kez görüntülendi



Dün gecce İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi.

Ece Erken'den duygulandıran paylaşım...

Ece Erken'den duygulandıran paylaşım...



Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, kayınpederi babası Akif ve kayınvalidesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu, taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nden yürüyerek camiye geçti.

Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım!

Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım!



Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok" diye konuştu.

Gözyaşları içinde anlattı:

Gözyaşları içinde anlattı: "Ece Erken'den haber alamıyoruz!"



Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

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