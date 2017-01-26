Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a haciz

Ece Erken, oğlunun 4 bin lira olan nafakasını aylardır ödemeyen eski eşi Serkan Uçar'a haciz işlemi başlatılması için dava açtığını açıkladı.

Magazin - 26 Ocak 2017 14:41
Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a haciz
Erken, 2015'te tek celsede boşandığı Uçar ile oğulları Eymen'in nafakası yüzünden davalık oldu.

Uçar, 6 bin lira olan nafakayı ve bakıcı masraflarını karşılamadı.

Erken, anlaşma yoluna giderek 6 bin lira olan nafakayı 4 bin liraya düşürüp oğlunun bakıcı masrafını da kendisi karşılamayı kabul etti.

Ancak Uçar, düşürülen nafakayı da ödemedi. Erken, haciz işlemi başlatılması için dava açtığını söyledi.

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Kaynak:sabah.com.tr
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