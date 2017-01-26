Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a haciz

Magazin - 26 Ocak 2017 14:41

Erken, 2015'te tek celsede boşandığı Uçar ile oğulları Eymen'in nafakası yüzünden davalık oldu.Uçar, 6 bin lira olan nafakayı ve bakıcı masraflarını karşılamadı.Erken, anlaşma yoluna giderek 6 bin lira olan nafakayı 4 bin liraya düşürüp oğlunun bakıcı masrafını da kendisi karşılamayı kabul etti.Ancak Uçar, düşürülen nafakayı da ödemedi. Erken, haciz işlemi başlatılması için dava açtığını söyledi.Kaynak:sabah.com.tr