Ece Erken'den itiraf! Yasak aşkı ortaya çıktı!

Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin kulislerinde dolaşıyordu. İkilinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

24.02.2020 12:54 Magazin

Ece Erken'den itiraf! Yasak aşkı ortaya çıktı! Ece Erken'in, Fikret Orman’ın başkanlık döneminde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 15 yıllık eşi Benan Hanım bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı.


Bu iddialar tartışılırken ikilinin, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de çekilen görüntüleri ortaya çıktı.


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Çıkan haberlerden sonra ise Ece Erken konuyla ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde isim vermeden biriyle birlikte olduğunu açıklayan Erken, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." dedi.


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