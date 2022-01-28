Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Gözyaşları içinde anlattı: "Ece Erken'den haber alamıyoruz!"

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz gün uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.Olayın ardından 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Bircan Bali, yakın arkadaşı Ece Erken'e ulaşamadıklarını söyledi. Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Bali, Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii." ifadelerini kullandı.Eşinin ani ölümünün ardından derin bir sessizliğe gömülen ve telefonlara yanıt vermeyen Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım geldi.Ece Erken 7 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze bilgilerini yayınladı."Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın Rize Fındıklı'da ikindi namazını müteakip Hürriyet Mahallesi Gavra Camii'nde kılınacaktır."