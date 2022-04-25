Ece Erken'den şaşırtan miras kararı!

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin acısıyla yıkılan ve zor günler geçiren Ece Erken, aldığı kararı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

25.04.2022 14:01 Magazin

Ece Erken'den şaşırtan miras kararı!
Geçtiğimiz ocak ayında eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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'REDDİ MİRAS YAPIYORUM'

Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

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