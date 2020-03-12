Ece Erken'e şok suçlama! Sevgilisinin eşinin aracına mı zarar verdi?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, sunucu Ece Erken'in evinin önüne gelip arabalarının aynalarını kırdığını iddia etti.

12.03.2020 16:36 Magazin

Ece Erken'e şok suçlama! Sevgilisinin eşinin aracına mı zarar verdi? Ece Erken'in aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma davası açtığı 15 yıllık eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu bugün sosyal medya sayfasından şok bir video paylaştı ve hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Ece Erken'in evinin önüne gecce yarısı gelerek araçlarına zarar verdiğini öne sürdü.

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