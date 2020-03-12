Ece Erken'e şok suçlama! Sevgilisinin eşinin aracına mı zarar verdi?

Ece Erken'in aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma davası açtığı 15 yıllık eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu bugün sosyal medya sayfasından şok bir video paylaştı ve hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Ece Erken'in evinin önüne gecce yarısı gelerek araçlarına zarar verdiğini öne sürdü.