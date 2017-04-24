Bu arada ayaküstü bir tanıdığı ile sohbet eden Ece Erken, acelesi olduğunu söyleyip hızlı adımlarla valeye verdiği aracına yürürken objektiflere yansıdı.
Ece Erken'in AVM turu!
Ünlü sunucu Ece Erken, Akmerkez’de alışveriş yaparken görüntülendi.Alışveriş - 24 Nisan 2017 09:32
Erken, spor sonrası geldiği alışveriş merkezinde bir beyaz eşya mağazasına sipariş verdikten sonra iki yaşına giren oğlu için çocuk giyim mağazalarını gezip kısa bir alışveriş turu attı.
Bu arada ayaküstü bir tanıdığı ile sohbet eden Ece Erken, acelesi olduğunu söyleyip hızlı adımlarla valeye verdiği aracına yürürken objektiflere yansıdı.
Bu arada ayaküstü bir tanıdığı ile sohbet eden Ece Erken, acelesi olduğunu söyleyip hızlı adımlarla valeye verdiği aracına yürürken objektiflere yansıdı.
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Bağlantılar: Ece Erken, Akmerkez
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