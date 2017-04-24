Ece Erken'in AVM turu!

Alışveriş - 24 Nisan 2017 09:32

Erken, spor sonrası geldiği alışveriş merkezinde bir beyaz eşya mağazasına sipariş verdikten sonra iki yaşına giren oğlu için çocuk giyim mağazalarını gezip kısa bir alışveriş turu attı.Bu arada ayaküstü bir tanıdığı ile sohbet eden Ece Erken, acelesi olduğunu söyleyip hızlı adımlarla valeye verdiği aracına yürürken objektiflere yansıdı.