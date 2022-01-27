Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokak'ta bir balık restoranında bulunan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırıda bulundu.. 7 el ateş edilen saldırı sonrası kanlar içinde kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan 42 yaşındaki Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.42 yaşındaki avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 44 yaşındaki sunucu Ece Erken, iki yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yıl haziran ayında Bodrum’da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinden iki kızı, Erken’in ise önceki evliliğinden bir oğlu bulunuyor.