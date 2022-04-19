Ece Erken'in isyanı: İfşa olacaklar!

Eşinin yokluğuna alışmaya çalışan ve zor günler geçiren Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin izinsiz kiraya verildiğini söyledi.
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Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren ünlü sunucu, "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız." mesajını paylaştı.
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