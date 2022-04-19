Ece Erken'in isyanı: İfşa olacaklar!

Ece Erken'in 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Ece Erken yaptığı son açıklamada eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini duyurdu. İşte detaylar...

19.04.2022 12:06 Magazin

Ece Erken'in isyanı: İfşa olacaklar!
Ece Erken'in (43) geçen yıl haziranda nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), iki ay önce yaşamını yitirmişti. Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı.

Eşinin yokluğuna alışmaya çalışan ve zor günler geçiren Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin izinsiz kiraya verildiğini söyledi.

Ece Erken isyan etti:

Ece Erken isyan etti: "Eşimden tek kuruş kalmadı"



Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren ünlü sunucu, "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız." mesajını paylaştı.

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