New York tatilinde olan Ece Erken geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaştı. Tatilden sık sık pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Ece Erken’in yüzündeki değişim dikkat çekti.
Tatilden sık sık pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Ece Erken’in yüzünün estetik işlemler nedeniyle şiştiği konuşulurken aldığı kilolarda dikkatlerden kaçmadı.
Ece Erken'in son halini gören inanamadı!
Ece Erken'in son fotoğrafındaki değişim estetik kurbanı mı oldu sorusunu akıllara getirdi.
17.12.2020 18:59 Magazin