Ece Erken'in yasak aşkından açıklama geldi!

Ece Erken'den itiraf! Yasak aşkı ortaya çıktı!

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken, geçtiğimiz gün Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etmiş, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." demişti.Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıllık eşinin Benan Hanım'ın, eşinin Ece Erken'le ilişkisini öğrenince boşanma davası açtığı iddia edilmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında çıkan haberler hakkında avukatı aracılığıyla, "Müvekkilim hakkında devam eden hukuki sürecin 3. kişilerle bir alakası yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.